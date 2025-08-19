Canela,

19 de agosto de 2025

Mulher sofre acidente ao prender-se em fio solto no Centro de Canela

Por volta das 18h desta segunda-feira (18), uma mulher sofreu um acidente na Rua 7 de Setembro, no Centro de Canela, após prender-se em um fio solto na calçada.

Segundo informações, a vítima teria se enganchado no cabo, que estaria ligado a um poste, e acabou caindo. Durante a queda, o pé da mulher foi puxado pelo fio, resultando em um corte profundo e de grande gravidade.

Um popular prestou os primeiros socorros e acionou o resgate. Na sequência, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima para atendimento médico.

