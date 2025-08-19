Canela,

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO | PUBLICAÇÃO LEGAL

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Lavanderia das Hortênsias LTDA
CNPJ: 03.966.705/0001-56

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela, a renovação da Licença de Operação 017/2021 para a atividade de Lavanderia para roupas e artefatos de uso doméstico, CODRAM 3007-20, localizado na Rua Augusto Pestana, nº 287, Bairro Centro – Canela/RS – CEP 95.680-000.

Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental
Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela /RS
(54) 3278-1506 / (54) 9 9110-0533
E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com

