49 anos do pouso em Marte: exposição em Canela conta curiosidades sobre o planeta vermelho

Em 20 de agosto de 1976 a sonda Viking 1 da NASA fez história e apresentou ao mundo as primeiras imagens do quarto planeta do sistema solar

Neste mês, os fãs dos temas espaciais têm mais um motivo para visitar a Space Adventure, no Rio Grande do Sul. Há 49 anos, a NASA divulgou as primeiras imagens feitas pela sonda Viking 1 que revelaram paisagens de Marte. A exposição em Canela, um dos maiores acervos da Agência Espacial Americana fora dos Estados Unidos, conta com uma área dedicada ao planeta e reproduz trajes, objetos, equipamentos, entre outros itens utilizados nas missões.

Nos destaques estão a réplica da cápsula Orion – projetada para levar astronautas além da órbita baixa da Terra, em espaços profundos – e peça fundamental do programa Artemis que posteriormente promoverá o envio de tripulação a Marte. Os visitantes também podem conhecer trajes como a icônica vestimenta laranja usada durante lançamento e retorno à espaçonave, além do Opportunity rover, um veículo robótico que percorreu mais de 40 quilômetros no planeta vermelho e foi considerado um dos maiores sucessos da exploração espacial na busca de evidências de água, estudo de rochas, solos, paisagens e vestígios de vida fora da Terra.

O Space Adventure abriga ainda uma reprodução da Gateway, que deverá ser lançada pela Nasa nos próximos anos e se tornará a primeira estação espacial internacional a orbitar a Lua com a finalidade de ser um posto avançado para a exploração. Ao longo da visita, a equipe do parque também tira dúvidas e conta curiosidades sobre os programas espaciais.

Além da área dedicada a Marte, o Space Adventure possui mais de 270 itens originais utilizados por astronautas como jornais da época, itens utilizados no preparo de alimentos, trajes e, mais recentemente, uma pedra lunar autêntica trazida pelo astronauta Charles Duke durante a missão Apollo 16.

Sobre Space Adventure Canela

Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela guarda o segundo maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos. Além das peças originais, conta também com salas interativas que permitem ao público “viver a experiência” de decolagem, alunissagem (pouso na lua) e conhecer mais sobre a rotina fora da terra – como os tripulantes dormem, comem e passam o tempo no espaço. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G (gravidade) enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires, Planetário e fotos temáticas.

Para mais informações acesse: www.spaceadventure.com.br

Serviço:

Os ingressos são válidos por 12 meses e estão com desconto para compras antecipadas no site oficial: www.spaceadventure.com.br

Horário: todos os dias, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Endereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.

