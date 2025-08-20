Alunos do projeto “Saber Caracol” visitam Estação de Tratamento de Água (ETA) de Canela

Estudantes da Escola Municipal Machado de Assis conferiram na prática como é feito o tratamento de poluentes da água, antes de devolvê-la ao meio ambiente.
Estudantes da Escola Municipal Machado de Assis participaram, na manhã da última quinta-feira, 14 de agosto, de uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Canela, no Distrito Industrial. A atividade integra o projeto “Saber Caracol”, que busca promover educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais.
Durante a visita, os alunos de 6 a 15 anos, puderam conferir de perto todo o processo de tratamento da água, desde a captação no manancial, passando pelas etapas de floculação, decantação, filtração e desinfecção, até a distribuição para as residências. A ação é uma parceria do Parque do Caracol com a Corsan Aegea.
“A visita dos alunos à Estação de Tratamento de Água da Corsan reforça a importância da educação ambiental desde os primeiros anos escolares. Sem dúvida, essa experiência marcou esses estudantes e irá contribuir na formação de adolescentes e adultos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.
De acordo com o professor e biólogo Sérgio Licks, a experiência prática amplia o aprendizado em sala de aula e desperta nos estudantes um olhar mais atento para o uso consciente da água. “Queremos que eles compreendam que cada gota tem valor e que todos temos responsabilidade na preservação desse recurso”, destacou.
A atividade também integra o projeto “Saber Caracol”, voltado à educação ambiental e ao reforço escolar, desenvolvido pelo Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol, em parceria técnica e realização com o Instituto da Criança.
Além desta visita, durante o ano letivo de 2025, os alunos da Escola Municipal Machado de Assis têm quatro horas semanais de reforço escolar, além de participarem de oficinas, projetos práticos e atividades lúdicas sobre temas ambientais como o uso consciente da água e energia renovável e realizarem mais quatro visitas ao Parque do Caracol.
Projeto oferece também acompanhamento pedagógico
Entre os benefícios oferecidos pelo projeto “Saber Caracol” aos alunos da Escola Municipal Machado de Assis, está ainda o acompanhamento pedagógico individualizado para os estudantes que apresentam dificuldades em conteúdos de Matemática, Língua Portuguesa e Meio Ambiente.
Por ser uma instituição de ensino multiserial, no qual alunos de diferentes idades e anos escolares estudam juntos, a iniciativa contempla a participação de todos os estudantes da unidade.
Para acompanhar os resultados da iniciativa, uma equipe técnica interdisciplinar monitora e avalia o desempenho acadêmico dos alunos em relação aos conhecimentos adquiridos.
PARQUE DO CARACOL – CANELA-RS
Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000
Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h
Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.
Bilhete Gaúcho: R$ 37
Isenção:
– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória
– Cadeirantes
– Guias de turismo inscritos na Cadastur
– Crianças até 5 anos
Meia-entrada:
– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.
– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;
– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;
– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.
Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.
Site e redes sociais
https://www.parquecaracol.com.br/
https://www.instagram.com/parquedocaracol/
https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/