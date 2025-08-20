ANDAR NA LUZ | PÃO DE JUDÁ

Em João 8:12, está escrito: “De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu Sou a luz do mundo; quem Me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida”.

Conhecer a Bíblia não significa seguir Jesus, pois somente segue Jesus quem não anda mais nas trevas, ou seja, quem conhece e obedece a verdade divina e abandona tudo o que desagrada a Deus e se opõe à Sua Palavra. Se desejamos andar na luz, não podemos mais utilizar os princípios humanos para tratar com as pessoas e os negócios de nossa vida. Sempre que elegermos os princípios divinos para guiar o nosso viver, seremos bem-sucedidos; porém, se insistirmos em agir segundo o que sabemos naturalmente e que consideramos melhor, com certeza teremos duras colheitas.

Tome uma decisão! Busque conhecimento dos princípios divinos, comece lendo Mateus 5 e Romanos 12.

Mateus 5: O sermão do monte

Mateus 5:1-12: As bem-aventuranças

¹ Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos;

² e ele passou a ensiná-los, dizendo:

³ Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.

⁴ Bem-aventurados os que choram,porque serão consolados.

⁵ Bem-aventurados os mansos,porque herdarão a terra.

⁶ Bem-aventurados os que têm fome e sedede justiça, porque serão fartos.

⁷ Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.

⁸ Bem-aventurados os limpos de coração,porque verão a Deus.

⁹ Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.

¹⁰ Bem-aventurados os perseguidospor causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.

¹¹ Bem-aventuradossois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós.

¹² Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram aos profetasque viveram antes de vós.

Abra sua Bíblia e continue recebendo as Palavras de amor e paz de Jesus Cristo!