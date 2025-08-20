Aula inaugural em Canela debate proteção da pessoa idosa e reformas legislativas nas relações patrimoniais e sucessórias

Seminário gratuito da UCS reúne juristas em Canela para discutir desafios do Direito das Famílias e novas propostas do Código Civil

No dia 21 de agosto, das 19h40min às 22h, o auditório do Campus Canela da Universidade de Caxias do Sul será palco do seminário “Direito das Famílias em Transformação – a proteção jurídica da pessoa idosa e as reformas legislativas nas relações patrimoniais e sucessórias”. O evento reunirá juristas de destaque nacional para discutir temas centrais do Direito das Famílias à luz das mudanças sociais e legislativas em curso.

Entre os palestrantes confirmados estão a advogada, professora e escritora Patricia Novais Calmon, presidente da Comissão da Pessoa Idosa do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família) do Espírito Santo, que abordará os desafios e as garantias jurídicas voltadas à proteção da pessoa idosa no contexto atual. Também participará o Juiz de Direito Rafael Calmon, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), doutor em Direito Processual pela UERJ e mestre pela UFES, que fará uma análise das questões patrimoniais e sucessórias a partir das propostas de reforma do Código Civil, oferecendo uma visão crítica e atualizada sobre os impactos dessas mudanças nas relações familiares.

O seminário é resultado de uma ação conjunta entre o Núcleo de Caxias do Sul do IBDFAMRS, presidido pela advogada Bartira Merlin; a OAB Subseção Canela/Gramado, representada pelo presidente Dr. Roberto Maldaner, e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), representada pela Profa. Isabel Nader, que atuam juntos na organização do evento.

A mesa contará ainda com a presença da advogada porto-alegrense Rafaela Rojas Barros, autora de livro sobre abandono afetivo e integrante da Comissão Estadual da Pessoa Idosa do IBDFAM/RS, ampliando o olhar interdisciplinar sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelas famílias brasileiras.

A organização também está a cargo das diretoras do Núcleo de Caxias do Sul do IBDFAMRS, Jaciara Bonalume e Katiane Paim, com o apoio da advogada Tatiana Fortes. O Instituto vem promovendo ações de interiorização e fortalecimento da cultura jurídica voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e à adoção de soluções extrajudiciais.

O seminário é gratuito, confere certificação de 2 horas-aula, e as inscrições serão abertas em breve no site da UCS.



