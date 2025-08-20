Cidica promove encontro sobre mercado de trabalho para jovens 

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), a Agência FGTAS/Sine e o Senac realizaram um encontro sobre mercado de trabalho e qualificação para jovens. O bate-papo aconteceu na tarde da sexta-feira, dia 15, na sede do Cidica.

Na oportunidade, os jovens do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Danton Corrêa da Silva, puderam conhecer melhor o Programa Jovem Aprendiz e tirar suas dúvidas, através de uma apresentação feita pelos técnicos do Senac.

O programa oferece oportunidades de trabalho e formação para jovens de 14 a 24 anos, permitindo a conciliação entre a educação e a experiência profissional. Entre os benefícios, o contrato de trabalho, de quatro a seis horas diárias, com registro na Carteira de Trabalho, além de vale-transporte e férias. E, ao final do programa, os participantes recebem um Certificado de Qualificação Profissional.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

