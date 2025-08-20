Grandes clubes confirmam presença na Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16

Serão 10 times no torneio masculino, e como novidade desta edição é a realização de um torneio feminino da categoria Sub-16 e que vai reunir 4 equipes!

na Serra Gaúcha. O torneio vai reunir grandes equipes do futebol brasileiro. Os jogos acontecem nos estádios da Vila Olímpica da Várzea Grande e no Complexo esportivo do Ernestão no bairro Piratini.

As equipes foram anunciadas esta semana e estão distribuídas em duas chaves.

Chave A:

Internacional, Atlético Mineiro, C. E. Gramadense, Fortaleza e Criciúma.

Chave B:

Athlético PR, Grêmio, Juventude, Cuiabá e Botafogo.

O regulamento prevê que se classificam duas equipes de cada chave para as semifinais.

A primeira rodada acontece dia 18 de setembro na Vila Olímpica da Várzea Grande em Gramado e terá os seguintes jogos:

9h15min – Criciúma X Atlético Mineiro

11 horas – Fortaleza X Gramadense

14 horas – Botafogo X Athlético PR

15h45min – Cuiabá X Juventude

Os jogos classificatórios serão disputados nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A semifinal acontece dia 23 e a grande final dia 24 de setembro.

“O evento em sua quinta edição se consolida no cenário esportivo nacional”, disse o Secretário de Esportes de Gramado, Lucas Roldo. Para ele, é uma alegria receber grandes clubes em Gramado. “O turismo esportivo da cidade movimenta nossa economia, Gramado é referência no futebol, e entra no cenário esportivo de grandes clubes no País, e tem tudo para crescer ainda mais”, conta. “A parceria com a Rede Laghetto e com o Ministério do Esporte tem engrandecido ainda mais esta Copa, fazendo com que Gramado se torne ainda mais uma referência de eventos esportivos”, finaliza o Secretário.

Novidade

Uma das novidades da edição deste ano será a realização de um torneio feminino de Futebol Sub-16. O torneio que vai acontecer de 1º a 04 de outubro vai reunir quatro equipes: Grêmio, Internacional, São Paulo e Criciúma.

O patrocínio da 5ª Copa Gramado Laghetto Sub 16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.