Jovens alistados em Canela devem realizar apresentação militar a partir do dia 27

A Junta de Serviço Militar de Canela convoca para apresentação militar os jovens que se alistaram no primeiro semestre de 2025 no município, além dos refratários de anos anteriores. O ato de apresentação acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no prédio da Junta Militar, localizado na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira, junto ao Cidica.

Conforme o secretário da Junta Militar, Tiago Scain, no dia da apresentação, os jovens deverão levar o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e documento oficial com foto, como RG ou CNH. E deverão estar com traje adequado: calça, camiseta e calçado fechado, não é permitido o uso de bermuda, short e boné.

Os jovens foram divididos em cinco grupos. Por isso, devem consultar a data e o horário de apresentação no site do Exército Brasileiro: www.alistamento.eb.mil.br, na opção “Já me alistei” e “Acompanhar meu alistamento”.

Mais informações pelo telefone (54) 3282-5156.

Confira a lista dos convocados em Canela:

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

