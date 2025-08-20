Marta Rossi é destacada entre os 20 profissionais que constroem o turismo nacional

“Símbolo do empreendedorismo feminino no turismo brasileiro, Marta Rossi é uma força criativa por trás de dois dos mais importantes eventos do setor: o Festival de Turismo de Gramado (Festuris) e o Chocofest. Com uma trajetória marcada por coragem, sensibilidade e visão, Marta é mestre na capacidade de articulação, construção de parcerias e inspiração para novas gerações”.

Com este preâmbulo, a Revista Diário do Turismo abre a página que faz uma referência à Marta Rossi. A publicação lançou recentemente uma edição especial que homenageia “20 profissionais que constroem o turismo” no Brasil, destacando nomes que têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento e a inovação do setor. Entre os homenageados está Marta Rossi, uma das personalidades mais influentes do turismo nacional e latino, reconhecida por sua trajetória visionária à frente do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado.

“Fui carinhosamente surpreendida com a homenagem da revista Paysage Entrevista, do Diário do Turismo, ao me incluir entre os 20 profissionais que constroem o turismo no Brasil. Estar ao lado de tantas feras que admiro me enche de emoção e honra”, destaca Marta.

A iniciativa da revista tem objetivo de valorizar lideranças que, com dedicação, criatividade e resiliência, ajudam a desenvolver o turismo como vetor econômico, social e cultural. Em um momento em que o setor enfrenta constantes desafios e transformações, a valorização desses profissionais é também um reconhecimento à importância estratégica do turismo para o Brasil.

Marta Rossi: uma trajetória de pioneirismo

Ao lado de Silvia Zorzanello (em memória), Marta Rossi é fundadora e CEO da Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, empresa responsável pela criação do Festuris Gramado, considerado um dos eventos de turismo mais importantes da América Latina. Com mais de três décadas de atuação, o Festuris transformou Gramado (RS) em um centro de negócios, tendências e conexões globais no setor turístico.

Sob a liderança de Marta, atuando desde 2010 ao lado de Eduardo, filho de Silvia, evento cresceu em relevância e hoje atrai profissionais de dezenas de países, promovendo encontros estratégicos entre destinos, operadoras, agências, companhias aéreas, redes hoteleiras e instituições públicas e de turismo.

Mais do que empresária, Marta é também uma defensora da profissionalização e da sustentabilidade no turismo. Sua atuação é marcada pela promoção de boas práticas, inclusão e inovação, posicionando-se como uma das vozes mais respeitadas do setor no Brasil.

A homenagem concedida pela Revista Diário do Turismo reforça o impacto positivo que Marta Rossi tem gerado ao longo de sua carreira e inspira novas gerações de profissionais a acreditarem no poder transformador do turismo.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br