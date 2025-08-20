Parque Mundo a Vapor apresenta curta documental “Mundo a Vapor: Uma história em movimento”

O icônico Parque Mundo a Vapor prepara-se para homenagear sua trajetória e raízes com a exibição, em primeira mão para a imprensa, do curta-metragem Mundo a Vapor: Uma história em movimento. A exibição ocorrerá no próximo dia 22 de agosto, das 14h às 19h, na Roda Canela, com sessões de hora em hora durante esse período, aproveitando que a região vive a movimentação do prestigiado Festival de Cinema de Gramado.

Com duração de 15 minutos, o curta apresenta relatos inéditos do fundador Benito Urbani, que compartilha detalhes emocionantes sobre como surgiu o sonho de inserir o famoso trem na fachada do parque. Estão também presentes entrevistas com Rosa Urbani, cofundadora, e integrantes da família — que continua à frente da gestão sempre com muito orgulho e emoção por contar essa bela história, tão ligada às raízes da cidade de Canela e da região da Serra Gaúcha.

“Este documentário é mais do que um registro histórico, é uma forma de reviver memórias e reafirmar o legado que nossa família construiu com tanto carinho. Poder apresentar essa história em um momento tão especial para a cidade, durante o Festival de Cinema de Gramado, é uma emoção indescritível e um motivo de muito orgulho para todos nós.”, cita Caren Urbani, diretora de Marketing do Parque Mundo a Vapor e membro da família Urbani.

Ficha técnica de “Mundo a Vapor: Uma história em movimento”

• Direção: Eduarda Borin

• Roteiro: Amanda Ribeiro, Arthur Rossa & Eduarda Borin

• Produção Executiva: Caren Urbani

• Produção: Tessaro Filmes

• Realização: Mundo a Vapor