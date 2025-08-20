Uma noite para brindar o Terroir Gaúcho: Containner Bistrot recebe Rodrigo Bellora em jantar vínico especial  

No dia 28 de agosto, o Containner Bistrot, em Canela, será palco do primeiro Jantar Vínico que promete marcar o calendário gastronômico da Serra Gaúcha. O evento contará com a presença do renomado chef Rodrigo Bellora, referência na cozinha de natureza e no uso de ingredientes locais, para conduzir uma noite de sabores autênticos, criatividade e celebração em torno do vinho.

A ocasião celebra os dez anos do Containner Bistrot, e os quatro anos do Clube do Vinho, iniciativa que desde 2021 promove encontros mensais para aproximar apaixonados por vinho, em momentos descontraídos, acessíveis e cheios de conteúdo. O jantar é mais do que uma comemoração — é um brinde ao conhecimento, à cultura do vinho e ao prazer de compartilhar experiências à mesa.

Toda a proposta do menu foi cuidadosamente desenvolvida para valorizar o terroir gaúcho, com harmonizações exclusivas com vinhos de vinícolas locais. A escolha de cada rótulo reflete a diversidade e qualidade da produção vitivinícola do Rio Grande do Sul, colocando o vinho como protagonista da noite e reforçando o compromisso do Containner com os produtores regionais.

Com um know-how consolidado no universo dos vinhos, o Containner Bistrot se destaca por promover experiências que vão além da gastronomia. Ao longo dos anos, construiu uma relação sólida com produtores, sommeliers e apreciadores, tornando-se referência em curadoria vínica na Serra Gaúcha. O Clube do Vinho reflete esse compromisso em democratizar o acesso ao conhecimento sobre vinhos, sempre com leveza, autenticidade e paixão pelo terroir brasileiro.

Serviço

Jantar Vínico

28/08

20h

Containner Bistrot

Ingressos R$ 280,00 por pessoa (jantar harmonizado)

Contato: 54 3282.7772