Para quem conhece o meio político e é atento a algumas de suas nuances, não causa surpresa a saída de José Vellinho Pinto do cargo de secretário de Obras aqui em Canela. Vellinho é uma personalidade histórica e um dos mais importantes políticos que nossa cidade já teve — e ainda tem. Três vezes prefeito, vereador, secretário no Estado, atuou em estatais e possui uma trajetória pública invejável.

Desde os primeiros dias deste novo governo, porém, ele não parecia integrado à equipe, tampouco ao restante do alto escalão. Apesar da proximidade com figuras como Gilberto Tegner, Ismael Viezze e a vereadora Grazi, Vellinho Pinto não se firmou como secretário de Obras.

Jamais desprezarei o conhecimento e a competência do ex-prefeito em áreas vitais da nossa comunidade, como o Planejamento, por exemplo. No entanto, hoje a pasta de Obras funciona muito mais como cumpridora de funções do que como executora de grandes projetos. E isso parece ter pesado para que Vellinho se distanciasse do propósito que havia abraçado. Quem sabe ele ainda retorne em outra função dentro deste governo. Lenha para queimar, acredito que ele tenha. E não serei eu quem terá a indelicadeza — ou a falta de senso — de pensar que alguém com tamanha bagagem não possa contribuir de alguma forma com setores importantes da vida pública.

Quem assume?

Cézar Prux é uma das boas novidades do governo Gilberto Cézar. Está sempre nas ruas e demonstra disposição para ajudar nas dificuldades enfrentadas pela população, como problemas de iluminação, buracos nas vias e outras questões que incomodam parte da comunidade. Surgem problemas nas estradas do interior? Lá está ele. Há buracos nas vias centrais? Ele dá algum tipo de resposta — mesmo que não seja exatamente a que gostaríamos de ouvir.

Sua entrada na vaga deixada por Vellinho foi natural. Assim como acredito que o cargo de adjunto será ocupado por algum braço direito de Cézar. Apostaria um café em Robson de Brito, o popular “Toquinho”.

A base vem forte!

Com a entrada de Cézar no secretariado, mais um nome outsider da política assume uma cadeira importante na cidade. Antes dele, Anne Grahl assumiu como procuradora, Kenia Jagger substituiu Rafael Carniel no Turismo, e Adriel Buss passou a comandar o Trânsito. São quatro novos nomes no poder público.

É bom ver pessoas das novas gerações ocupando cargos essenciais para a comunidade. Certa vez, um grande amigo meu se queixava dos políticos da nossa cidade para seu veterano pai. O pai respondeu com uma pergunta: “Por que a tua geração não começa a se envolver mais com a política, em vez de reclamar e dizer que tudo tem fácil resolução?”. Meu amigo ficou em silêncio — afinal, o pai tinha razão.

Fico feliz por ver esses nomes trabalhando pela nossa comunidade. Que sejam bem-sucedidos no que fazem!