 Abertas inscrições para o Campeonato Feminino de Vôlei de Canela

As mulheres que gostam de vôlei, poderão mostrar seu talento no Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela, que está com inscrições abertas até dia 2 de setembro.

A reunião para definir o formato do campeonato acontecerá no dia 26 de agosto, às 18h30, na Sala de reuniões da Secretaria de Educação, situada na Rua Borges de Medeiros, 926, no Centro em Canela.

A competição é promovida pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela e terá início no dia 9 de setembro. O valor da inscrição é R$ 223,00. Mais informações pelo whatsapp: 54 8405-7687.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela