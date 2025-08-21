Bloco Sebo nas Canelas dá início às atividades rumo ao Carnaval 2026 em Canela

Oficinas gratuitas de formação cultural já começaram e seguem até o fim do mês, com programação aberta ao público

O projeto “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua”, aprovado no edital PNAB RS, já está em andamento e marca o início dos preparativos para o Carnaval 2026 em Canela. Criado em 2019, o Bloco se consolidou como uma importante resistência da Cultura Popular na serra gaúcha, oferecendo atividades gratuitas que vão além da festa de rua.

Nesta nova etapa, o público terá acesso a formações em diversas áreas, como confecção de instrumentos de percussão, bonecas abayomi, prática de capoeira, artesanato indígena, dança e escrita criativa, além de cortejos e desfiles. Todas as oficinas são conduzidas por profissionais reconhecidos localmente e em outras regiões do Estado.

As primeiras ações já aconteceram nesta semana, com a capacitação em acessibilidade, realizada no dia 18/08 no Polo Uniaselvi Canela, e três oficinas de confecção de bonecas abayomi: no dia 19/08 no Oasis Santaângela, e em 20/08 na E.M. Rodolfo Schlieper e na UBS São Luiz.

A primeira atividade aberta ao público em geral acontece neste sábado, 23 de agosto, às 14h, no Parque do Palácio. A oficina de Confecção de Instrumentos, ministrada pelo músico e educador social Mimmo Ferreira, ensinará os participantes a criar instrumentos a partir de sucatas, unindo reciclagem, ludicidade e arte. A entrada é franca, a atividade tem faixa etária livre e duração aproximada de 80 minutos. Em caso de chuva ou ventos fortes, a programação será transferida para o Espaço Nydia Guimarães.

As oficinas continuam nos próximos dias com novas turmas em escolas e espaços comunitários, além de palestras agendadas para o dia 25/08 na E.E. Luiza Corrêa e na E.M. Bertholdo Opptz.

Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do projeto: @blocosebonascanelas.



Confira a programação completa: