Grupos da Assistência Social de Canela prestigiam Festival de Cinema de Gramado 

Na última semana, os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Pessoa Idosa e do grupo de Corte e Costura Criativa da Secretaria da Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela, prestigiaram o Festival de Cinema de Gramado. Na oportunidade, assistiram a exibição do longa-metragem Área de Risco, dirigido e roteirizado pelo renomado ator e diretor Edson Celulari.

A atividade integrou a agenda cultural e de lazer dos grupos, que têm como objetivo promover a socialização, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos comunitários. Segundo a coordenação, a iniciativa vai além do entretenimento e busca incentivar a valorização da cultura e das artes como ferramentas de inclusão social e de estímulo ao senso crítico.

“Foi uma oportunidade única para que nossos idosos e participantes do Corte e Costura pudessem prestigiar uma produção de qualidade, ao mesmo tempo em que se sentiram parte de um evento cultural de grande relevância”, destaca a coordenadora Tássia da Silva.

Após a sessão, o grupo compartilhou impressões sobre o filme e a importância de vivenciar novas experiências culturais. Muitos relataram o encantamento em participar de um festival reconhecido nacionalmente e o orgulho de ver a região sediando um evento que atrai grandes nomes do cinema brasileiro. “Com essa ação, o SCFV e o grupo de Corte e Costura Criativa reforçam o compromisso de proporcionar vivências enriquecedoras que unem cultura, convivência e valorização da pessoa idosa, fortalecendo ainda mais a integração comunitária”, conclui Carmen Seibt, secretária de Assistência Social.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

