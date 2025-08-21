Moradores do Caracol enfrentam mais de 36 horas sem energia elétrica e cobram solução da RGE

Moradores do bairro Caracol vivem dias de apreensão e prejuízos após ficarem mais de 36 horas sem energia elétrica em razão da queda de uma das fases da rede. O problema atinge residências e empreendimentos localizados nas ruas Waldemar Wasem, Henrique Gürsching, Omar Victor Veeck e Wolmar Wasem.

Segundo relato encaminhado à Folha de Canela, a interrupção ocorreu na noite de terça-feira (19) para quarta-feira (20), possivelmente em razão dos fortes ventos que atingiram a região. Desde então, a comunidade afirma ter acionado repetidas vezes a concessionária RGE, mas sem retorno definitivo para o restabelecimento do serviço.

Prejuízos e riscos

Com a chamada “meia fase” da rede elétrica, aparelhos domésticos e equipamentos essenciais não podem ser utilizados. Moradores relatam risco de queima de refrigeradores, chuveiros, bombas e motores, sem garantia de quem arcará com os prejuízos.

Outro problema grave é o abastecimento de água. Como o Caracol não é atendido pela CORSAN, todas as residências dependem de poços artesianos com bombeamento elétrico. Com o sistema comprometido, a população teme ficar sem água potável nas próximas horas.

Turismo prejudicado em plena temporada

Além das casas residenciais, duas pousadas localizadas no bairro também foram atingidas pela falta de energia. O problema compromete a recepção de hóspedes justamente em plena temporada de inverno, período de maior movimento turístico na Serra Gaúcha.

Pedido de urgência

Na carta enviada à reportagem, os moradores reforçam o apelo por uma solução imediata:

“Já se passaram mais de 36 horas sem retorno e sem solução! (…) Além de não termos luz, também ficaremos sem água nas próximas horas. Diante do exposto, pedimos a valorosa colaboração para divulgação desta nossa demanda que urge por solução”.

Até o fechamento desta edição, a comunidade seguia aguardando providências da RGE. A Folha de Canela buscou contato com a concessionária para obter posicionamento oficial sobre o caso.