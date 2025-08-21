Sindtur promove treinamento para hotelaria, gastronomia e atrativos que utilizam o Flutua para aprimorar estratégias comerciais em vendas de eventos

O Sindtur Serra Gaúcha prepara para acontecer na próxima quarta-feira, dia 27 de agosto, na sede da entidade um treinamento do Flutua+ dirigido exclusivamente aos segmentos da hotelaria, gastronomia e atrativos turísticos da Região das Hortênsias. O objetivo do treinamento é aprimorar as estratégias comerciais em vendas de eventos com base em dados do Flutua+.

O evento é fechado para associados da entidade que utilizam a plataforma Flutua+ e será ministrado pelo consultor do Sebrae, Thomas Hartmann, em dois momentos: 9 horas para a hotelaria e 14 horas voltado à gastronomia e atrativos turísticos.

Trata-se de um encontro estratégico onde será mostrado como usar o Flutua+ para alavancar estratégias comerciais em vendas. O futuro do seu negócio está nos dados que vocês já podem acessar.

As inscrições podem ser feitas pelo link

https://docs.google.com/forms/ d/ 1giPBWzSZhPpX6svxBYwIzOwZ2bbVs c9R9XoTkNVTc8c/preview

SERVIÇO:

Quando – dia 27 de agosto – quarta-feira.

Local – Sede do Sindtur Serra Gaúcha – Av. das Hortênsias, 5041 – Gramado.

Horários: Hotelaria – 9 horas / Gastronomia e atrativos – 14 horas.

Evento exclusivos para associados do Sindtur Serra Gaúcha.

Informações pelo WhatsApp (54) 3286-1418.