Canela recebe certificação de “Município Amigo da Vacina” com mérito selo prata

A cidade de Canela recebeu a certificação de “Município Amigo da Vacina” do Governo do RS, durante solenidade realizada na tarde desta quarta-feira, dia 20, no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre.

O certificado foi entregue ao secretário de Saúde de Canela, Jean Spall, pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann. O mérito selo prata foi concedido pelo município ter alcançado as metas de vacinação com as vacinas pentavalente (categoria baby) e tríplice viral (categoria dente de leite). “Este selo é uma grande honra para o nosso município que está sempre empenhado em investir na melhoria e qualificação do atendimento de saúde à população. Vacinar é garantir que nossas crianças e adolescentes cresçam com mais saúde”, ressalta o prefeito de Canela, Gilberto Cezar.

O secretário Jean acrescenta a importância do reconhecimento para as equipes. “É uma premiação pelo trabalho e dedicação da Vigilância Epidemiológica e trabalhadores das UBSs, que estão sempre empenhados nas estratégias de imunizações para crianças, adolescentes e adultos”, destaca Jean.

Nesta segunda edição da inciativa, dos 415 municípios do Rio Grande do Sul contemplados, 139 receberam o selo ouro por terem atingido as metas nos três imunizantes; 153, o selo prata (metas atingidas em dois dos três imunizantes); e 123, o selo bronze (meta atingida em um imunizante).

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela