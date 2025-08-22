Cultura em Canela: “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua” promoverá atividades culturais em diversos locais da cidade

O projeto do bloco carnavalesco canelense “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua”, realizará diversas atividades culturais em vários locais da cidade, ao longo do ano. A primeira ação será a Oficina de Confecção de Instrumentos que acontece neste sábado, dia 23 de agosto, às 14h no Parque do Palácio em Canela.

Nesta nova etapa, o bloco oferece formação na confecção de instrumentos de percussão e de bonecas abayomi, prática de capoeira, artesanato indígena, dança, escrita criativa e outras modalidades, além de cortejos e desfiles. O foco na acessibilidade e diversidade é um destaque do projeto. Todas as ações são gratuitas e realizadas por renomados profissionais locais e de outras regiões do Estado.

A atividade de sábado(23) será ministrada pelo músico e educador social Mimmo Ferreira. O palestrante ensinará o público a criar instrumentos a partir de sucatas, potencializando a reciclagem como possibilidade lúdica e artística. A faixa etária é livre e a duração prevista é de 80 minutos. Em caso de chuva ou ventos fortes a atividade será transferida para o Espaço Nydia Guimarães.

Além do Parque do Palácio, estão previstas ao longo do ano, ações em outros espaços da cidade como Parque do Lago, Largo do Multipalco na Praça João Corrêa, além das escolas Bertholdo Oppitz, Luiza Corrêa, Rodolfo Schlieper e UBS São Luiz.

O projeto tem produção da Movimento É Arte e foi aprovado no edital Sedac/PNAB 29/2024 Culturas Populares, financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, através do Departamento De Cultura da Secretaria de Turismo de Canela. Mais informações no perfil @blocosebonascanelas.