Defesa Civil e Fiscalização atuam em obra irregular na Rua Adolfo Seibt, em Canela

Na manhã desta sexta-feira (22), equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização de Canela foram acionadas para intervir em uma obra que oferecia risco à comunidade na Rua Adolfo Seibt. O local, que acumula grande volume de água, havia sido alvo de diversas denúncias e notificações anteriores.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Márcio Sauer Dias, a situação já se arrastava há semanas:

“Fazem 40 dias notificamos o proprietário para que retirasse toda a água do local. Não foi atendido. Aplicamos a multa referente ao não cumprimento, que também não foi paga. Há 15 dias a multa diária está em vigor. Depois das denúncias de ontem, de que haviam arrombado o alambrado, retornamos ao local. O proprietário foi novamente notificado e terá de esvaziar a área ainda hoje e tomar providências para que ela não volte a encher.”

Diante do risco, a Defesa Civil iniciou o trabalho com bombas de sucção, mas a vazão não foi suficiente, sendo necessária a utilização de um caminhão-bomba para agilizar o esvaziamento ainda nesta sexta-feira.

A reportagem da Folha constatou que a obra fica ao lado da Escola Estadual Pedro Oscar Selbach, o que aumentava o perigo de que alunos pudessem ter acesso ao local.

O secretário municipal de Trânsito e Fiscalização, Adriel Buss, confirmou que as equipes seguem atuando para garantir a segurança da comunidade.