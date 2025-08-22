Encontro Cultural do Maturidade Ativa leva grupo do Sesc Gramado a Piratuba, em Santa Catarina

Visando promover o envelhecimento ativo e saudável para pessoas com 50 anos ou mais, o Encontro Cultural do Programa Maturidade Ativa aconteceu de 18 a 21 de agosto, na cidade de Piratuba, em Santa Catarina, reunindo participantes de diversas regiões. O evento contou com representantes de Gramado: 22 integrantes do Programa Maturidade Ativa do Sesc local que curtiram os quatro dias de atividades no Estado vizinho. Na programação, estiveram apresentações musicais, bailes, almoços, jantares e passeios turísticos pela região.

“A viagem foi um sucesso, todos se divertiram e aproveitaram para fortalecer laços e fazer novos amigos. A ação reforça as propostas do Sesc, sempre honrando com seus princípios de respeito à diversidade”, define a agente de programas sociais do Sesc Gramado, Daniele Cicarolli.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa – Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o programa está há mais de 20 anos no Estado com o objetivo de promover qualidade de vida e envelhecimento ativo de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do participante na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva. Atualmente, são 59 grupos ativos com atividades sistemáticas no RS. Mais informações em www.sesc-rs.com.br/assistencia/maturidadeativa.