PC de Gramado desmantela ponto de tráfico, prende mulher e apreende 16 quilos de drogas

Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, desencadeou uma operação no bairro Viação Férrea que resultou na descoberta de um verdadeiro depósito de drogas. A ação foi cumprida em atendimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante as diligências, os policiais localizaram aproximadamente 15 quilos de maconha, que estavam divididos em 980 tabletes e 5 tijolos, além de cerca de 400 gramas de cocaína, já fracionadas em 700 buchas prontas para comercialização. Também foram encontrados 40 comprimidos de ecstasy.

De acordo com os cálculos da investigação, a apreensão representa um prejuízo estimado em cerca de R$ 100 mil ao tráfico de drogas, desarticulando um ponto estratégico de distribuição que abastecia a região.

A mulher responsável pelo depósito, que já possui antecedentes criminais, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, destacou a relevância da operação. Segundo ela, o êxito da ação é resultado de uma investigação qualificada e da atuação da Seção de Investigação, que vem desenvolvendo um trabalho estratégico e comprometido com a segurança da comunidade.

Após a conclusão dos procedimentos legais, a investigada será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.