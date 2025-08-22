Canela,

22 de agosto de 2025

Anuncie

Polícia Civil deflagra operação para combater furto de veículos

Compartilhe:

Ação foi desencadeada em cidades gaúchas, incluindo São Francisco de Paula, e contou com a participação de Policiais de Região

A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, desencadeou a Operação Legio Exitii (Legão da Destruição), visando o combate ao furto de veículos.  

O foco da operação foi a cidade de Caxias do Sul, mas com mandados cumpridos também em Arroio do Sal, Campestre da Serra e na localidade de Apanhador, em São Francisco de Paula. Ao todo, a ação cumpriu 64 mandados de busca e apreensão.  

Até o momento, sete pessoas foram presas, sendo cinco em flagrante por posse de arma de fogo irregular, um por receptação e mais um decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Foram apreendidas nove armas de fogo, além de peças de veículos furtados e desmanchados.  

A ação contou com a participação de Delegacias de Caxias do Sul, Capão da Canoa, Canela, Gramado, Vacaria e São Jerônimo, além do 12º Batalhão de Polícia Militar e do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Instituto Geral de Perícias e Detran.

Há 10 anos! O maior portal de conteúdo da Região das Hortênsias
Contato: folha@portaldafolha.com.br

© 2012 – Folha Multimídia – Editora Folha de Canela    –    Desenvolvimento: Macedo77