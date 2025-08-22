Polícia Civil deflagra operação para combater furto de veículos

Ação foi desencadeada em cidades gaúchas, incluindo São Francisco de Paula, e contou com a participação de Policiais de Região

A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, desencadeou a Operação Legio Exitii (Legão da Destruição), visando o combate ao furto de veículos.

O foco da operação foi a cidade de Caxias do Sul, mas com mandados cumpridos também em Arroio do Sal, Campestre da Serra e na localidade de Apanhador, em São Francisco de Paula. Ao todo, a ação cumpriu 64 mandados de busca e apreensão.

Até o momento, sete pessoas foram presas, sendo cinco em flagrante por posse de arma de fogo irregular, um por receptação e mais um decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Foram apreendidas nove armas de fogo, além de peças de veículos furtados e desmanchados.

A ação contou com a participação de Delegacias de Caxias do Sul, Capão da Canoa, Canela, Gramado, Vacaria e São Jerônimo, além do 12º Batalhão de Polícia Militar e do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Instituto Geral de Perícias e Detran.