Polícia Civil prende em Gramado suspeito de violência doméstica e apreende armas e munições

A Polícia Civil de Gramado prendeu em flagrante, no início da noite de quinta-feira (21), um homem suspeito de praticar crimes no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado, onde relatou os episódios de violência, solicitou medidas protetivas de urgência e pediu apoio policial para retirar bens pessoais e medicamentos para o filho, que ainda estavam na residência em que convivia com o suspeito. Ela também informou que o ex-companheiro possuía armas de fogo em casa.

Diante da denúncia, a equipe da DPPA acionou a Equipe Volante da Polícia Civil, que está em reforço na cidade durante o Festival de Cinema. Os policiais acompanharam a vítima até o imóvel indicado, onde encontraram munições de arma de fogo. No local, o homem foi detido e, em entrevista, confirmou que possuía armas, mas declarou que as havia deixado na casa de um amigo.

Na sequência, os agentes foram até o endereço informado. O amigo do suspeito entregou espontaneamente as armas de fogo, que consistiam em um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 32, além de diversas munições compatíveis.

Diante das provas, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes apurados e recolhido ao sistema prisional. A Polícia Civil prossegue com as investigações.