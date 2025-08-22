Prefeitura de Canela investe mais de R$ 1 milhão e leva asfalto à Rua Érico Veríssimo

A Prefeitura de Canela está avançando para a etapa final da pavimentação asfáltica da Rua Érico Veríssimo, no bairro Cedro. A obra representa um investimento de R$ 1.078.753,38, viabilizado por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O trecho contemplado vai a partir da Rua Guiné Pereira, em mais 300 metros de extensão.

Os trabalhos tiveram início no dia 10 de julho e estão sendo executados pela Construtora e Pavimentadora Pavicon. Já foram concluídos os serviços de limpeza, drenagem e terraplanagem do terreno, preparando a base para a aplicação da pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Na sequência, serão construídos os passeios públicos e instalada a sinalização, garantindo mais segurança e mobilidade para a comunidade. A fiscalização é realizada pelo setor de Projetos da Secretaria de Obras, que prevê a conclusão até o final de setembro deste ano.

O prefeito Gilberto Cezar destaca que a obra faz parte de um conjunto de investimentos planejados pela atual gestão. “Estamos trabalhando para garantir que os recursos cheguem onde a comunidade mais precisa. A pavimentação da Érico Veríssimo é mais uma das várias obras que estamos realizando em diferentes bairros, para melhorar a qualidade de vida dos moradores e preparar Canela para o futuro. Esse é o resultado de uma administração comprometida em transformar a cidade com planejamento e responsabilidade”, afirma o prefeito.

Gilberto Cezar vistoriou a obra nesta semana acompanhado do vereador Merlin Jone Wulff, que representou a comunidade local durante a visita. A obra simboliza mais um passo na busca por uma Canela mais moderna, bem estruturada e preparada para seguir crescendo, com atenção às demandas de cada bairro e ao bem-estar de toda a população.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela