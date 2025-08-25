Escola Municipal Severino Travi promove feira de ciências para turmas de oitavo e nono anos

Na sexta-feira, dia 22, a Escola Municipal Severino Travi promoveu mais uma edição da feira de ciências, com o objetivo de estimular a busca pelo conhecimento científico nos alunos de oitavo e novo ano do ensino fundamental, além de estimular o interesse pela pesquisa. Os trabalhos apresentados versaram sobre temas diversos, com experimentos.
A apresentação dos trabalhos pelos alunos aconteceu no turno da manhã. Os temas foram definidos conforme a série, com os estudantes de nono ano ficando mais focados em projetos nas disciplinas de química e física e os alunos de oitavo ano tendo mais liberdade para transitar entre assuntos relacionados à biologia, ciências naturais e geografia espacial.
Confira os temas apresentados:
Turma de nono ano
* Experiência do Arco-íris
* Pasta de dente de elefante
* Serpente do Faraó
* Combustão e consumo de oxigênio
* Areia Movediça
* Vulcão
* Eletrólise da água
* Elementos em ação
Turma oitavo ano
* Sistema Solar
* Sistema respiratório
* Sistema circulatório
* Energia nuclear
* Psicologia do medo
* Lua
* Sistema reprodutor
* Tartarugas marinhas
* Motor V6
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela