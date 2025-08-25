Escola Municipal Severino Travi promove feira de ciências para turmas de oitavo e nono anos

Na sexta-feira, dia 22, a Escola Municipal Severino Travi promoveu mais uma edição da feira de ciências, com o objetivo de estimular a busca pelo conhecimento científico nos alunos de oitavo e novo ano do ensino fundamental, além de estimular o interesse pela pesquisa. Os trabalhos apresentados versaram sobre temas diversos, com experimentos.

A apresentação dos trabalhos pelos alunos aconteceu no turno da manhã. Os temas foram definidos conforme a série, com os estudantes de nono ano ficando mais focados em projetos nas disciplinas de química e física e os alunos de oitavo ano tendo mais liberdade para transitar entre assuntos relacionados à biologia, ciências naturais e geografia espacial.

Confira os temas apresentados:

Turma de nono ano

* Experiência do Arco-íris

* Pasta de dente de elefante

* Serpente do Faraó

* Combustão e consumo de oxigênio

* Areia Movediça

* Vulcão

* Eletrólise da água

* Elementos em ação

Turma oitavo ano

* Sistema Solar

* Sistema respiratório

* Sistema circulatório

* Energia nuclear

* Psicologia do medo

* Lua

* Sistema reprodutor

* Tartarugas marinhas

* Motor V6

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela