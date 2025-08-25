Operação contra comércio irregular em Canela apreende mercadorias e resulta em uma pessoa detida

Fiscalização no entorno da Catedral de Pedra recolheu dois veículos, apreendeu materiais de cinco barracas e encaminhou uma detenção à Polícia Civil

A operação conjunta realizada na manhã desta segunda-feira (25) no entorno da Catedral de Pedra, em Canela, chegou ao fim por volta do meio-dia. As equipes retornaram à Delegacia de Polícia de Canela, onde será feita a contagem das mercadorias apreendidas e os procedimentos legais relacionados às ocorrências.

Segundo informações repassadas pelo secretário de Trânsito e Fiscalização, Adriel Buss, duas pessoas tiveram veículos recolhidos por estarem com o licenciamento vencido. Além disso, houve a apreensão de produtos de cinco barracas que estavam instaladas de forma irregular na Praça da Matriz. Uma pessoa foi detida após avançar contra as equipes de fiscalização.

A ação envolveu a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Receita Federal e secretarias municipais de Trânsito e Fiscalização e de Obras. Guinchos e caminhões tombadeiras foram utilizados para dar suporte à retirada de veículos e materiais.

De acordo com o secretário, os materiais apreendidos serão encaminhados à Receita Federal para análise de procedência. Ele destacou que a maioria das mercadorias não tinha origem comprovada. Buss ainda ressaltou que novas ações semelhantes estão previstas para os próximos dias, com o objetivo de coibir a ocupação irregular de espaços públicos e garantir o cumprimento das legislações municipal, estadual e federal.

A Prefeitura também informou que, ainda nesta segunda-feira à tarde, iniciará a instalação de equipamentos municipais no entorno da igreja matriz, buscando tornar o espaço mais organizado e agradável para moradores e turistas.

Novas atualizações com dados detalhados sobre a operação, incluindo o balanço das apreensões e a situação da pessoa detida, serão divulgadas pelo Portal da Folha ao longo do dia.