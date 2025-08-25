Patram realiza palestra de Educação Ambiental aos Bombeiros Mirins de Canela

Durante o sábado, 23/08/2025, policiais militares do 2º Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela promoveram uma série de instruções voltadas aos integrantes do projeto Bombeiros Mirins de Canela. A atividade teve como objetivo aproximar os jovens do trabalho policial e despertar a consciência ambiental e cidadã.

Durante a instrução, foram abordados temas fundamentais como Educação Ambiental, legislação ambiental e crimes ambientais, destacando a importância da preservação da fauna, da flora e do uso sustentável dos recursos naturais. Os jovens também receberam noções de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) de combate, além de uma mostra de equipamentos operacionais utilizados pela Brigada Militar em ações de fiscalização e preservação ambiental.

Outro momento de destaque foi a apresentação de conhecimentos sobre armamento, em que os policiais explicaram, de forma técnica e educativa, o funcionamento, os cuidados e a responsabilidade que envolvem o manuseio de armas de fogo, sempre reforçando a importância da segurança e da legalidade.

De acordo com os instrutores, o encontro contribui para a formação cidadã dos Bombeiros Mirins, estimulando o interesse pelo serviço público, pelo respeito às leis e pela defesa do meio ambiente.

A atividade integra as ações do 2º Pelotão Ambiental de Canela no fortalecimento de parcerias com a comunidade, valorizando a educação preventiva como ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a proteção ambiental e a segurança coletiva.