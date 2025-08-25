Pipoca lança livro infantil e visita a Redação da Folha

O tradicionalista canelense *Márcio Luciano Wilbert, mais conhecido como **Pipoca, esteve na tarde desta segunda-feira (28) na Redação da *Folha de Canela para apresentar seu mais novo trabalho: o livro infantil e de colorir “O Menino Pipoca”.

A obra, recém-lançada pela editora *Escrita Serrana, de São Francisco de Paula, resgata a história de persistência do autor e busca inspirar as novas gerações. Segundo Pipoca, a ideia é *motivar crianças a acreditarem em seus sonhos e, ao mesmo tempo, incentivar o hábito da leitura, afastando-as um pouco do uso excessivo de dispositivos eletrônicos.

O livro

“O Menino Pipoca” tem ilustrações de Thayná Soares e apresenta ao público infantil um personagem camponês, simples e batalhador, reflexo da trajetória de vida do próprio autor. O livro já está à venda em Canela, na Livraria Bambu e no *Açougue e Mercearia Gallas, ao custo de *R\$ 20.

Durante a visita à Folha, Pipoca também trouxe um exemplar de *“Palco Coxilha”, obra da Mariane Soares, também de São Chico, com ilustrações de *Sheila Kramer*, publicada pela mesma editora.

Projetos futuros

Animado com a recepção do público, Pipoca revelou que pretende realizar uma nova tiragem de mil exemplares de “O Menino Pipoca”. O objetivo é distribuir os livros gratuitamente para crianças atendidas por projetos sociais de Canela, casas de apoio e famílias em situação de vulnerabilidade. Para isso, ele busca apoio da comunidade canelense.

“Esse livro é um Bobbie Goods campeiro, feito com simplicidade e coração, para mostrar que os sonhos se realizam com perseverança, fé e apoio de quem acredita em nós”, resume o autor.