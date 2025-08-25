Prefeito de Canela convida Clayton Opptiz para ser o patrono da 24ª Feira do Livro

A Prefeitura de Canela confirmou nesta sexta-feira, 22, o nome do escritor canelense Clayton Raimundo Opptiz como patrono da 24ª Feira do Livro. O convite foi realizado pelo prefeito Gilberto Cezar e pelo vice-prefeito Gilberto Tegner, em ato no Paço Municipal. Reconhecido pela sua trajetória profissional e cultural, Clayton é engenheiro de formação, mas também cantor de coral, contador de boas histórias e estudioso das relações humanas.

Segundo o prefeito, a paixão de Clayton pela literatura tornou a entrega do convite um momento emocionante. “É histórico tê-lo como homenageado no evento literário máximo de Canela. Estamos ansiosos por esta edição da Feira, que sempre é muito rica em cultura e bons ensinamentos”, reiterou o chefe do Executivo.

Clayton Opptiz escreveu seu primeiro livro em 1999, chamado “Mudando comportamentos no trabalho”, e nunca parou, mesmo depois de aposentado. Produziu novas obras ao longo dos anos e, em 2023, se aventurou a abrir um empreendimento dedicado aos livros – a Livraria Bambu. Além disso, também é aluno do curso “Escrevendo Narrativas Breves” do Programa UCS Sênior, se mantendo ativo aos 76 anos. A 24ª Feira do Livro de Canela acontece de 12 a 20 de setembro na Praça João Corrêa.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela