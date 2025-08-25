Prefeitura de Canela e forças de segurança realizam operação contra comércio irregular no entorno da Catedral de Pedra

Ação envolve Brigada Militar, Polícia Civil, Receita Federal e secretarias municipais; produtos e veículos estão sendo fiscalizado

Na manhã desta segunda-feira (25), a Prefeitura de Canela, em conjunto com a Polícia Civil, Brigada Militar e Receita Federal, realiza uma operação de fiscalização no entorno da Catedral de Pedra. O objetivo é combater o comércio irregular instalado na Praça da Matriz.

Assim que as equipes chegaram ao local, ambulantes começaram a retirar produtos expostos, mas a área foi isolada para o andamento da operação. Os agentes verificam a procedência das mercadorias e também dos veículos utilizados pelos comerciantes.

A ação conta ainda com o apoio das secretarias municipais de Trânsito e Fiscalização e de Obras. Guinchos e caminhões tombadeiras foram mobilizados para auxiliar na retirada de materiais e veículos quando necessário.

A operação segue em andamento, e novas informações serão atualizadas pelo Portal da Folha a qualquer momento.