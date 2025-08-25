Saúde: UBS São Luiz terá turno estendido nas quintas-feiras

Visando ampliar o atendimento de exames e vacinação, a Secretaria de Saúde de Canela iniciará o turno estendido na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Luiz nas quintas-feiras. O novo horário de atendimento será das 17 às 19 horas e iniciará nesta quinta-feira, 28 de agosto.

Conforme a enfermeira da estratégia de saúde da família, Carla Jaqueline Dias, o turno estendido será destinado somente para os moradores dos bairros São Luiz, Bom Jesus e Ulisses de Abreu. E o atendimento inicialmente será somente para a realização de vacinas para todos os públicos e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como Hepatite, HIV e Sífilis. Além do agendamento do exame ginecológico papanicolau para mulheres.

Para a realização das vacinas e dos testes, basta comparecer com o cartão do SUS. Para as crianças é necessária a apresentação da carteira de vacinação.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

