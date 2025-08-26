AABB Gramado Canela sedia a 2ª edição do Torneio Aberto de Voleibol Feminino Abebetes

Neste domingo, 31 de agosto, a AABB Gramado Canela será palco da 2ª edição do Torneio Aberto de Voleibol Feminino Abebetes, reunindo 11 equipes de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. O evento promete um dia de muita competitividade e integração entre atletas e apaixonados pelo esporte.

Além dos troféus e medalhas para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, haverá premiações individuais para os destaques do torneio: melhor ataque, defesa, saque e levantadora.

Entre os times confirmados estão Rainha da Fronteira (Bagé), Athena (Portão), Fominhas (Bom Jesus), Elite (Torres) e Titânio (Ivoti), além das equipes da AABB Gramado/Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Atalanta Juvenil.

O torneio chega à sua segunda edição com crescimento expressivo e ganha destaque pela participação de equipes de diversas regiões do Estado, fortalecendo o evento e ampliando sua representatividade.

“Ver o torneio crescer e atrair times de cidades tão distantes é a prova de que estamos no caminho certo. Nosso objetivo é consolidar o evento e transformar Gramado e Canela em referências também para o esporte”, destaca Cecília Kerpen, uma das organizadoras do evento.

A expectativa é reunir mais de 200 pessoas entre atletas e público. As partidas começam às 8h e a entrada é gratuita.

O evento conta com apoio da Secretaria de Esportes de Gramado, AABB Gramado Canela e patrocínio da Gav Resorts e Divina Terra Canela.