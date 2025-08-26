Acadêmicos da Faccat visitam unidade da Heineken em Igrejinha

Vinte cinco acadêmicos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) participaram de uma visita técnica à unidade da Heineken, em Igrejinha, no dia 15 de agosto. A atividade foi promovida pelo Banco de Talentos da Faccat, em parceria com a ONG Atados e o Instituto Heineken. O grupo foi acompanhado pela coordenadora do Banco de Talentos, Michele Masera, e pelo auxiliar Davi Raymundo Nunes.

Participaram estudantes dos cursos de Gestão Comercial, Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade, Administração, Ciências Contábeis, Design e Publicidade e Propaganda. O grupo acompanhou de perto as etapas do processo produtivo de cerveja e chope, desde a maltagem até a maturação, e pôde observar, na prática, a principal diferença entre os dois produtos.

A programação incluiu ainda palestras com a gerente de Gestão de Pessoas da unidade, Cintia Daniela Monego, e com o diretor da cervejaria, Ricardo Gregrório, abordando temas como desenvolvimento de carreira, habilidades técnicas e comportamentais, inteligência emocional e liderança, entre outras temáticas.

De acordo com a coordenadora Michele Masera o objetivo da visita foi proporcionar aos acadêmicos uma visão prática dos processos envolvidos na produção de bebidas, com foco nos segmentos de cerveja e chope. “Durante a programação, os estudantes puderam acompanhar de perto as etapas de fabricação, que são comuns aos dois produtos, como maltagem, a brassagem, fervura, resfriamento, fermentação e maturação”, explica.