Canela promove programação especial do Setembro Amarelo com foco na valorização da vida



A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está preparando uma programação especial em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental. Ao longo do mês, serão realizadas rodas de conversa em diferentes espaços do município, inclusive com foco voltado ao cuidado e olhar atento dos profissionais de saúde que atendem as demandas de saúde mental na cidade.

O objetivo da programação é sensibilizar a comunidade sobre a importância do cuidado com a mente e de fortalecer a rede de apoio emocional. O ponto alto da programação será no dia 10 de setembro, data que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, com a realização de uma Caminhada de Promoção à Vida, reunindo a comunidade em um momento de reflexão, união e incentivo à empatia.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental do município, Tânia Aguiar, a iniciativa busca abrir espaços de diálogo e fortalecer vínculos. “Falar sobre saúde mental é fundamental para quebrar tabus e salvar vidas. Nosso compromisso é promover o acolhimento, mostrar que ninguém está sozinho e que a busca por ajuda é sempre um ato de coragem. O Setembro Amarelo é um convite para todos nós cuidarmos uns dos outros e reforçarmos o valor da vida”, destaca.

A Prefeitura reforça o convite a toda a população para participar das atividades e vestir a cor amarela em apoio à campanha.

PROGRAMAÇÃO

1/9 a 5/9 – Segunda a sexta-feira

Veiculação de materiais informativos nas redes sociais da Prefeitura e veículos de comunicação local e regional.



2/9 – Terça-feira

“Rodas de Conversa para Promoção da Vida” – Sala de Espera nas Unidades Básicas de Saúde Canelinha e Santa Marta. Equipe da Saúde Mental

Horário: 13h30 às 15h

3/9 – Quarta-feira

“Paradinha Pela Vida” – distribuição de folders e guias de prevenção ao suicídio.

Horário: 9h às 10h30 m e 15h às 16h30m

Local: Rua Visconde de Mauá em frente ao Hospital

4/9 – Quinta-feira

“Cuidar de quem Cuida da Vida”

Atividades destinadas aos trabalhadores do SUS do Hospital de Caridade de Canela. (Durante todo o dia)

5/9 – Sexta-feira

Palestra “Sobre o Cuidado: conversas com quem gosta de compartilhar” – Dr. Milton José Cazassa – Psicólogo Doutor e Especialista em Psicologia Clínica – destinado aos profissionais do Hospital e da Rede Intersetorial.

Horário: 9h às 11h

Local: Hospital de Caridade de Canela

9/9 – Terça-feira

“Rodas de Conversa para Promoção da Vida” – na Sala de Espera das Unidades Básicas de Saúde São Luiz e Central, com as equipe de Saúde Mental

Horário: 13h30 às 15h

10/9 – Quarta-feira

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: Escolha a Vida! – Caminhada da Igreja Matriz até a Praça João Correa.

Horário: 13h às 16h

Atividades comunitárias na Praça: participação das bandas de meninas das Escolas Bertholdo Opptiz e Dante Bertolucci, com acompanhamento do maestro Rogério; apresentação da Escola Rodolfo Schlieper no Multipalco; cãominhada com atividades funcionais com pets; aula de alongamento e dicas de nutrição com os professores Carol Pinto e Alexandre Lazzarotto e Universidade de Caxias do Sul. Participação do psicólogo Daniel Couto que apresentará atividades musicais no Multipalco.

Organização: Secretarias Municipais: Saúde/ Educação/ Assistência Social e Cultura.

* Organização pede a doação de 1kg de ração animal que será destinado para as ONGs de Canela.

* Em caso de chuva a atividade será no Teatro Municipal.

15 a 19/09 – “Rodas de Conversa para a Promoção da Vida”

– Escolas Públicas Municipais com a participação de professores e alunos

– Equipe de Saúde Mental e Programa Saúde na Escola – PSE.

– Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Cras Canelinha e Santa Marta.

– Equipe de Profissionais do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

*Os alunos das escolas públicas municipais participarão da decoração das Unidades Básicas de Saúde com produções artísticas alusivas ao tema.

Horário: 13h30 às 15h

16/9 – Terça-feira

“Rodas de Conversa para Promoção da Vida” – Salas de Espera no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e UBS Leodoro Azevedo. Equipe de Saúde Mental

17 a 24/8

Oficinas com psicólogo e enfermeira

Local: Escola Severino Travi – para turmas de 6º e 7º ano

Horário: às 14h

26/9 – Sexta-feira

Palestra “A Tristeza transforma, a depressão paralisa” com o Dr. Neury José Botega – Médico psiquiatra, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas e da Universidade Estadual de Campinas.

Horário: 19 horas

Local: Auditório da Universidade de Caxias do Sul / Canela

Outras atividades

*As escolas são convidadas a construir murais com a mensagem “Deixe um recado em favor da vida” e caixas com o pedido “Deposite aqui sua dor”. Ao final do mês de setembro, as caixas devem ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, com a identificação do território ao qual a escola pertence.

*Espaços públicos serão decorados com cartazes e desenhos feitos nas escolas, com mensagens que promovam a vida, de acordo com o cronograma indicado:

Caps: Escolas Cônego João Marchesi e Severino Travi

UBS Canelinha: Escolas Selma Port Hermann e Bertholdo Opptiz

UBS Santa Marta: Escolas Serafina Seibt e Noeli de Azevedo e Souza

UBS Leodoro Azevedo: Escolas Sylvio Hoffmann e João Alfredo Corrêa

UBS São Luiz: Escolas Alice Wortmann e Dante Bertolucci

UBS Central: Escolas Ítala Reis e Rodolfo Schlieper

SAE: Escolas Zeferino José Lopes e Machado de Assis

Cras Santa Marta: Escolas Balduíno Boelter e Santos Dumont

Cras Canelinha: Escolas Eva Alzira Bianchi e Barão do Rio Branco

Creas: Escolas Escolas Diva Pedroso da Cunha e Ernesto Dornelles

Hospital de Caridade de Canela: Escolas Cora Cunha Viana e Santa Terezinha

*O Paço Municipal e a Catedral de Pedra serão iluminadas de amarelo durante a noite

*As apresentações culturais serão apresentadas pela cerimonialista, artista e poeta Jéssica Rodrigues.