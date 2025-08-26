Debate sobre doação e transplante de órgãos e tecidos na Faccat

Vidas que se conectam: um olhar interdisciplinar sobre o transplante e a doação de órgãos e tecidos será o tema do encontro que acontece na noite de 15 de setembro, a partir das 19h30, no campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). O evento tem como objetivo promover a reflexão e o diálogo interdisciplinar sobre a doação e o transplante de órgãos e tecidos, reunindo estudantes, profissionais da saúde e a comunidade. A proposta é ampliar o entendimento sobre os aspectos clínicos, éticos, emocionais e sociais envolvidos nesse processo tão humano e necessário.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, professora Cláudia Capellari, falar sobre doação e transplante sob diferentes perspectivas profissionais e humanas é essencial, pois esse é um tema que toca a todos, de forma direta ou indireta. “Pode ser que nós, ou alguém amado por nós, como um filho, pai, mãe, irmão, nosso cônjuge, tenha alguma necessidade em algum momento da vida de receber órgãos. E assim como nós temos a necessidade, nós podemos doar também e fazermos um bem. Cada pessoa, ao doar um órgão, quando nós decidimos doar um órgão, colocar o nosso corpo à disposição, nós podemos beneficiar até oito pessoas receptoras”, ressalta

A coordenadora ainda explica que quando se pensa em receptação de órgãos e tecidos, é preciso pensar em tecidos como córnea, pele, inclusive ossos, coração, pulmão, rins, pâncreas e fígado. ” Portanto, é importante que nós tragamos ao debate o tema da doação de órgãos e tecidos, que todos estejamos cientes da possibilidade da doação e também da segurança e da seriedade do processo de doação, que é um processo sério, há critérios rígidos”, frisa Cláudia.

A iniciativa é dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia da Faccat, em parceria com a Fundação Ecarta. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 12 de setembro pelo site: www.faccat.br/cursoseventos

coordenadora do curso de enfermagem, Cláudia Capellari

crédito de foto: Ana Mattana



PROGRAMAÇÃO

19h30min – Coffee de boas-vindas com atividades interativas RD e coordenações

19h45min – Mesa de abertura com autoridades

20 horas – Introdução à mesa temática: Vidas que se conectam

20h05min – Panorama da doação de órgãos e tecidos no Brasil – Enfª Simone Lisakowski

20h40min – A atuação do enfermeiro no processo de notificação e acolhimento Enfª Camila Crippa – Hospital Geral de NH

21h10min – Reabilitação física e funcional pós transplante – Fis. Fabrício Farias da Fontoura

21h40min – A dimensão emocional da doação e do transplante Psi. Cristian Oliveira e Psi. Viviana Blume

22h10min – Depoimento de uma pessoa transplantada – Anália Goretti – transplantada pulmonar

22h25min – Encerramento