Gramado e Canela unidas para combater violência em campeonatos esportivos

Secretário Lucas Roldo esteve reunido com o diretor do Departamento de Esporte e Lazer de Canela, Marcelo Drehmer

Os municípios de Gramado e Canela firmaram um inédito acordo para combater atos de violência em eventos esportivos. A parceria, formalizada nesta segunda-feira (25), estabelece um protocolo de punições unificadas, garantindo que atletas e membros de equipes que cometerem agressões graves em uma cidade sejam automaticamente penalizados na outra. O acordo busca promover um ambiente mais seguro e de respeito para todos os participantes.

O protocolo, denominado “Violência Zero”, prevê que as punições máximas, como a suspensão de um atleta por agressão a membros da organização, arbitragem, mesários, equipe de segurança ou Brigada Militar, sejam aplicadas em ambos os municípios.

Com a medida, um atleta punido por agressões em casos graves em um campeonato de Gramado, por exemplo, não poderá participar de competições organizadas em Canela pelo mesmo período de tempo. A iniciativa partiu de ambas as cidades, que decidiram agir em conjunto para coibir a escalada de comportamentos violentos. A comunicação entre os departamentos será imediata e oficial, garantindo a rápida aplicação das sanções. O termo também retroage para punições aplicadas nos últimos meses, reforçando o compromisso com a disciplina e a segurança.

Marco para a região

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou a importância da parceria. “Essa união de forças entre Gramado e Canela é um passo fundamental para resgatarmos os valores do esporte. O nosso objetivo é deixar claro para todos que atitudes violentas não serão toleradas em nossos campeonatos, em nenhuma das duas cidades. Queremos que a rivalidade se mantenha apenas dentro de campo, com respeito e jogo limpo”, destaca Lucas, que esteve reunido com o diretor do Departamento de Esporte e Lazer de Canela, Marcelo Drehmer.

O acordo é visto como um marco para o esporte amador da região, servindo de exemplo para outros municípios que enfrentam desafios semelhantes.