Parque do Caracol celebra a cultura gaúcha com programação especial na Semana Farroupilha

Música ao vivo, apresentações de dança e oficina de chimarrão estão entre as atrações que acontecem de 13 a 21 de setembro no atrativo da Serra.

Para homenagear as tradições, a identidade e o amor pela cultura gaúcha, o Parque do Caracol, em Canela, prepara uma programação especial para a Semana Farroupilha. De 13 a 21 de setembro, com exceção dos dias 16 e 17, dias em que o parque está fechado, visitantes vão poder mergulhar na cultura do Rio Grande do Sul com apresentações de danças tradicionalistas, música ao vivo e oficina de chimarrão com brindes. Todas as atividades serão realizadas na Praça dos Gaúchos, entrada do parque e espaço que homenageia o povo do Rio Grande do Sul.

Uma das atrações mais autênticas da programação é a oficina de chimarrão, em parceria com a Mateio, uma das lojas do parque. A atividade vai ensinar como se prepara a bebida símbolo do estado, que representa hospitalidade, amizade e tradição. As oficinas acontecem aos sábados e domingos, dias 13, 14, 20 e 21 de setembro, das 10h às 12h, na Praça dos Gaúchos.

Quem participar da oficina de chimarrão ainda concorre a brindes. Para isso, além de aprender a preparar a bebida, basta tirar uma foto no chimarrão gigante da Mateio na Praça dos Gaúchos; publicar a foto no Instagram marcando os perfis @mateiooficial, @_artcastelo e @parquedocaracol; apresentar o post na mesa de brindes e ganhar uma cuia da Mateio ou uma faca da Art Castelo. A quantidade de brindes por dia é limitada.

Grupo Retruco se apresenta nos dias 20 e 21 de setembro.

Cassio Brezolla

Nos dias 20 e 21 de setembro, em razão do Dia do Gaúcho, o clima de celebração se intensifica com as apresentações do Grupo Retruco, que sobe ao palco para animar o público com o melhor da música regional, das 11h às 12h e 13h às 14h. A atração gratuita vai transformar a Praça dos Gaúchos em um verdadeiro “baile ao ar livre”. Já os dias 13 e 14 também terão música ao vivo dentro do clima gaúcho.

“A Semana Farroupilha é um momento de exaltar o orgulho de ser gaúcho, e o Parque do Caracol é o cenário perfeito para essa celebração. Queremos proporcionar uma experiência autêntica aos visitantes, tanto para os gaúchos que já vivem essa cultura, quanto para quem está conhecendo pela primeira vez e quer saber mais sobre as nossas raízes”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.

A programação inclui também apresentações de danças tradicionalistas com os CTGs de Canela das Escolas Municipais João Alfredo Corrêa Pinto (CTG Coração Gaúcho), Barão do Rio Branco (DTG Estância do Saiqui), Santa Terezinha (DTG Fogo de Chão) e APAE Canela/Escola Municipal Rodolfo Schlieper (CTG Novo Horizonte). As apresentações acontecem nos dias 15, 18 e 19 de setembro, das 10h às 10h30, encantando visitantes de todas as idades com o talento dos grupos da cidade e com a beleza dos trajes típicos do peão e da prenda, no palco da Praça dos Gaúchos.

As atividades da Semana Farroupilha do Parque do Caracol contam ainda com o chope oficial da cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, que marca presença oferecendo um ponto de venda na programação.

Oficina de chimarrão é uma das atrações da Semana Farroupilha do Parque do Caracol.

Divulgação/Parque do Caracol

Desconto exclusivo para gaúchos e moradores do estado

Durante todo o ano, o Parque do Caracol oferece o “Bilhete Gaúcho“, ingresso com valor especial para nascidos ou residentes do Rio Grande do Sul. O benefício é exclusivo para compras feitas no site oficial do atrativo – https://parquecaracol.com.br/ -, reduzindo o valor do ingresso de R$ 49,90 para R$ 37 o adulto.

Para garantir o desconto, é necessário apresentar um documento oficial com foto que comprove o local de nascimento ou um comprovante de residência em nome do visitante. A validação é feita no momento da entrada no parque.

Semana Farroupilha no Parque do Caracol

Quando: de 13 a 21 de setembro (exceto dias 16 e 17/9, dias do parque fechado)

Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque)

*Programação gratuita e inclusa no ingresso do Parque.

Confira a programação completa:

13 de setembro (sábado)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque (*atração a confirmar)

14 de setembro (domingo)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque (*atração a confirmar)

15 de setembro (segunda-feira)

Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Coração Gaúcho e DTG Estância do Saiqui, na Praça dos Gaúchos.

16 e 17 de setembro (terça-feira e quarta-feira)

*Parque fechado.

18 de setembro (quinta-feira)

Das 10h às 10h30: Apresentação do DTG Fogo de Chão, na Praça dos Gaúchos.

19 de setembro (sexta-feira)

Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Novo Horizonte, na Praça dos Gaúchos.

20 de setembro – Dia do Gaúcho (sábado)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco

21 de setembro (domingo)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/