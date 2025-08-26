Polícia Civil e RGE realizam operação conjunta contra fraudes em Canela e dois suspeitos são presos em flagrante

A Polícia Civil de Canela realizou, na manhã desta terça-feira, ação conjunta com a RGE/CPFL Energia, cumprindo buscas em nove endereços na cidade. Na ação, realizada em diversos bairros, dois suspeitos foram presos em flagrante. Eles prestam serviço na área de transmissão de energia elétrica e eram investigados por fraudes contra a empresa.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela operação policial, referiu que se trata de investigação em andamento no órgão policial há pelo menos três meses, sendo apurado esquema de desvio de materiais da empresa por funcionários ou prestadores de serviços terceirizados, sendo a RGE vítima de esquema fraudulento. A autoridade policial informou que, na ação, foram apreendidos materiais em diversos locais que vinham sendo monitorados pela Polícia Civil, quase uma centena de unidades de lacres de medidores de energia elétrica de empresas, utilizados pelo grupo para simular legalidade em ligações de ramais irregulares.

Dois suspeitos, que já vinham sendo investigados, foram presos em flagrante na posse de materiais e encaminhados ao Presídio Estadual de Canela sem direito a fiança. Eles, juntamente aos demais suspeitos, respondem aos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.