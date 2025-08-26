Presidente da Câmara de Canela visita Secretaria de Esportes de Caxias do Sul

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, realizou uma visita institucional à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Ele foi recebido pelo secretário Olmir Cadore, e pela presidente do Conselho Municipal de Esportes de Caxias do Sul, Ana Cláudia Schein, além de assessores da pasta, em um encontro que teve como objetivo conhecer de perto o funcionamento da estrutura esportiva do município.

Durante a reunião, Caputo buscou informações sobre a implantação da secretaria, sua organização administrativa, programas desenvolvidos e ações voltadas para a promoção do esporte como ferramenta de inclusão social, qualidade de vida e fortalecimento da comunidade.

A visita ocorre em um momento importante para Canela, já que a Prefeitura estuda a criação de uma Secretaria de Esportes para o próximo ano. A troca de experiências com Caxias do Sul possibilita que o município avance com mais segurança na estruturação da nova pasta, aproveitando os exemplos de gestão que já apresentam resultados positivos na Serra Gaúcha.

Para o presidente da Câmara, o esporte deve ser compreendido como um investimento essencial para a sociedade, pois estimula hábitos saudáveis, desenvolve talentos, promove a cidadania e auxilia na prevenção de problemas sociais: “O esporte é muito mais do que competição. Ele representa saúde, lazer, integração e oportunidades para nossa comunidade. Por isso, conhecer de perto a experiência de Caxias é um passo importante para o futuro de Canela”, destacou Caputo.