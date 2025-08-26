Vereador Nene Abreu propõe fortalecimento das associações comunitárias em Canela

O vereador Nene Abreu apresentou indicação, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Canela, ao Poder Executivo Municipal solicitando a criação ou ampliação de programas de apoio e fortalecimento das associações comunitárias de Canela. A proposta busca oferecer mais suporte a essas entidades, que desempenham papel essencial na organização social e no desenvolvimento local.

Entre as ações sugeridas pelo vereador estão:

• Disponibilização de assessoria técnica e jurídica para auxiliar na regularização e gestão das entidades;

• Oferta de cursos e capacitações destinados a dirigentes e membros;

• Incentivo financeiro ou logístico para realização de eventos, projetos e atividades de interesse coletivo;

• Parcerias para melhoria da infraestrutura das sedes e espaços de uso comunitário.

Segundo Nene Abreu, as associações são fundamentais para a representação dos moradores e para a promoção de iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade: “Devemos fortalecer essas entidades significa investir na participação popular, no desenvolvimento local e na melhoria da qualidade de vida. Com suporte técnico, financeiro e estrutural, as associações poderão atuar de forma mais efetiva, contribuindo para uma gestão pública participativa e próxima das necessidades da população”, destacou o vereador.

A indicação agora será avaliada pelo Executivo Municipal, que poderá estudar a viabilidade da implantação das medidas propostas.