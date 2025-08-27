32º Festival Ronco do Bugio acontece neste final de semana São Francisco de Paula

O CTG Rodeio Serrano vai ser o palco do festival, cujo ritmo de bailes genuinamente gaúcho foi declarado oficialmente no último dia 12, patrimônio imaterial do RS

Os dias 29 e 30 de agosto de 2025, serão marcados pela 32ª edição do Festival Ronco do Bugio em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. Neste ano, ao todo, foram 136 músicas inéditas inscritas nas três fases do concurso: distribuídas em 16 na fase local, 8 na fase instrumental e 112 na fase geral. Foram classificadas 23 composições: divididas em 10 na fase local, 10 na fase geral e 3 na fase instrumental, além de 5 obras que ficaram na suplência.

A prefeitura recebeu as inscrições até o dia 6 de julho. O próximo passo, foi com a comissão avaliadora formada pelos jurados Léo Ribeiro de Souza, Israel da Sóis Sgarbi, Ricardo Marques e Cássio Figueiró que começaram a fazer a seleção, além do músico João Sartune que também integrou a banca, participando da fase prévia de escuta das obras.

Criado na década de 1980, o Festival Ronco do Bugio tornou-se referência no calendário tradicionalista do Rio Grande do Sul por uma característica singular: é o único festival do Brasil em que todas as composições inscritas devem obrigatoriamente seguir o ritmo bugio. Essa exigência o tornou conhecido como “O Festival Mais Autêntico do Estado”, em virtude da defesa radical de uma manifestação cultural própria, que remonta aos gaiteiros serranos que, inspirados pelo ronco do primata bugio, deram forma a esse ritmo inconfundível. Ainda que existam festivais dedicados a outros gêneros tradicionais em países vizinhos, como o chamamé na Argentina, nenhum outro impõe exclusividade rítmica como o evento realizado em São Francisco de Paula.

O festival carrega uma profunda ligação com a identidade local. Além de valorizar as raízes da música regional, resgata a história de formação do município, marcada pela presença dos tropeiros, povoadores e desbravadores do Planalto das Araucárias. A cada edição, o evento movimenta a cidade, incentivando o turismo, o comércio, a gastronomia típica e gerando impacto positivo na economia local.

O ritmo Bugio e o Festival Ronco do Bugio foram alçados à patrimônio cultural imaterial de São Francisco de Paula por meio de dois projetos de lei enviados pelo Executivo ao Legislativo Municipal, que visam proteger a história e a cultura desses elementos tão tradicionais em São Francisco de Paula. As leis 3.733 e 3.734 de 3 de agosto de 2022 foram aprovadas por unanimidade pelos Vereadores. No último dia 12 de agosto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do RS (IPHAE), órgão ligado à Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC), em cerimônia, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, declarou o ritmo como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.

Premiação

A melhor composição local receberá o prêmio “Ronco da Terra”, com troféu e R$ 3.000. Já na fase geral, as dez composições classificadas e outras quatro vindas da fase local disputam as premiações principais, com destaque para os três primeiros colocados, que receberão prêmios em dinheiro de até R$ 8.000, além de troféus. Também serão reconhecidos o melhor instrumentista, melhor intérprete e a música mais popular do evento. A grande novidade de 2025 é a criação da categoria “Instrumental de Gaita”, que premiará a melhor execução individual no ritmo bugio, reforçando a valorização do instrumento símbolo da música regional. O vencedor levará troféu e R$ 1.000.

Além das composições inéditas característica do festival, a 32ª edição do Ronco do Bugio ainda vai receber no palco artistas consagrados do Rio Grande do Sul. Confira os dias e horários das apresentações:

Sexta-feira – 29 de agosto

22h – Show com Pepeu Gonçalves e Grupo

23h30 – Baile com Zezinho e Grupo Floreiro

Sábado – 30 de agosto

22h – Show Luiz Marenco

23h30 – Baile com o Conjunto Musical Os Tiranos