Canela é contemplada com 100 mil reais por meio do Fundo de Apoio à Cultura



Canela foi contemplada com o valor de 100 mil reais, através do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria da Cultura, do Estado do Rio Grande do Sul. Gilberto Tegner esteve na cerimônia de anúncio dos municípios na segunda-feira, dia 25, como prefeito em exercício, tendo em vista a viagem do prefeito Gilberto Cezar a Brasília.

A solenidade no Palácio Piratini contou com a presença do secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, e do governador Eduardo Leite. Tegner frisa que o governo canelense tem uma posição firme em inscrever as iniciativas em todos os espaços possíveis para captação de recursos. “Fomos contemplados com valores destinados à promoção cultural, esta aplicação será definida pelo Conselho Municipal de Cultura, com a equipe do nosso Departamento Cultural da Secretaria de Turismo”, adianta o prefeito em exercício.

Na capital federal, Gilberto Cezar celebrou a notícia. “A cada novo recurso conquistado reforçamos nosso compromisso em investir em áreas que fortalecem a identidade de Canela. A cultura é um patrimônio vivo da nossa comunidade e merece ser continuamente valorizada”, conclui.