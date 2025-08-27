Canela realiza IV Seminário de Educação Fiscal



Para promover, premiar e institucionalizar a educação fiscal como instrumento para conquista da cidadania, a Prefeitura de Canela promove no dia 12 de setembro o IV Seminário de Educação Fiscal. O evento será realizado no Dia Municipal da Educação Fiscal, previsto pela Lei nº3.972/2017, quando os setores público e privado são convidados a divulgar a educação fiscal com ações para a comunidade. A atividade acontecerá no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), a partir das 8 horas.

Na abertura da programação oficial do Seminário está prevista a participação do prefeito Gilberto Cezar e dos secretários da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, José Carlos Doncatto, e da Educação, Esporte e Lazer, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva. Haverá palestras sobre temas como “Educação fiscal e Nota Fiscal Gaúcha”, “Programa de Integração Tributária (PIT)” e a apresentação de trabalhos produzidos nas escolas da cidade.

Profissionais reconhecidos na área fiscal como João Carlos Loebens e Ana Carolina Melo, auditores da Sefaz/RS; Rafael Torres e Vanessa Amaral, da Prefeitura de Canela; e Vilmar Lima e Maria Carine Scheurmann, consultores da empresa Essencial Assessoria Tributária, estão confirmados como palestrantes na programação.

Interessados em participar do 10º Seminário de Educação Fiscal de Canela devem ser inscrever através do link https://acesse.one/cb33C. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias da Fazenda e Desenvolvimento Econômico e de Educação, Esporte e Lazer.

PROGRAMAÇÃO

8h – Credenciamento

8h30 – Cerimônia de abertura e palestra magna – Prefeito/Secretário da Fazenda

9h – Palestra – Educação Fiscal e Convívio Social – João Carlos Loebens – Auditor Sefaz/RS

10h – Coffee Break

10h20 – Palestra – Os programas NFG e PIT – Ana Carolina Bernardini de Melo – Auditora Sefaz/RS

11h20 – Palestra – Orientações do Fisco: Alterações em notas fiscais e procedimentos de fiscalização – Rafael Simões Torres, Inspetor de Tributos Municipais de Canela; e Vanessa Schmitt do Amaral, Diretora do departamento de Alvará e ISSQN.

12h – Intervalo almoço

13h30 – Palestra – A importância da Educação na cota-parte do ICMS por meio da SAERS (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar) – Vilmar de Souza Lima, consultor na empresa Essencial Assessoria Tributária, formado em Administração e Pós-graduado em Direito Tributário.

15h – Palestra – Educação Fiscal nas escolas, projetos na prática. – Maria Carine dos Reis Scheurmann, consultora da Essencial Assessoria, Graduada em Ciência Contábeis e Tecnóloga em gestão financeira, pós-graduada em Direito Tributário e Pós Graduada em Especialização docência profissional.

16h – Encerramento.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela