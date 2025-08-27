Espaço Nydia Guimarães terá apresentação do filme Canela Flâneur nesta quinta-feira

O curta-metragem Canela Flâneur produzido na cidade de Canela será apresentado ao público nesta quinta-feira, 28, às 19h30, no Espaço Nydia Guimarães.

O filme dirigido e produzido por Felipe Mazurana, apresenta a cidade de Canela com novos contornos, com um olhar poético sobre o espaço urbano, inspirado na figura do flâneur. um pintor da vida moderna, um observador solitário, personagem imortalizado pelo poeta francês Charles Baudelaire (1821 – 1867).

A produção se destaca por ter uma proposta acessível e inclusiva, contando com legendas e linguagem simples, garantindo que diferentes públicos possam apreciar a obra. A iniciativa prevê exibições em espaços de inclusão e eventos culturais gratuitos, ampliando o acesso da comunidade local ao cinema independente.

O projeto foi contemplado na Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, e teve o apoio da Prefeitura de Canela, através do Departamento de Cultura, da Secretaria de Turismo. A apresentação é gratuita.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

