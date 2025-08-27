Festival Gaúchos terá shows gratuitos na Rua Coberta e no Piquete do Lago Joaquina Rita Bier

Show ‘Os Fagundes’ é a atração de abertura da programação da Rua Coberta dia 5 de setembro, às 19h30.

Gramado se prepara para receber a segunda edição do Festival Gaúchos. Com atrações culturais e gastronômicas, de 5 e 28 de setembro, o evento, com atividades gratuitas, promete valorizar as raízes e tradições gaúchas não apenas para os sul-rio-grandenses, mas também para o turista que terá a oportunidade de conhecer um pouco da identidade do povo gaúcho através da música, dança, gastronomia, literatura e outras atividades culturais como cavalgada, piquete, brincadeiras infantis.



O palco da Rua Coberta receberá, na primeira noite do evento, dia 5, show com Os Fagundes. No sábado, dia 6, acontece o primeiro de dois momentos do Tributo à Califórnia da Canção Nativa com Quinteto da Canção Nativa. A cerimônia oficial do Festival Gaúchos acontece dia 12, com presença de autoridades, seguida do espetáculo Gaúchos, show exclusivo criado para o evento com a assinatura da Darte Entretenimento.

Seguindo as apresentações da Rua Coberta, Renato Borghetti se apresenta com sua gaita ponto dia 19. Já no dia 20, data máxima da Revolução Farroupilha, o show será de Juliano Bolfe. A gaúcha Luiza Barbosa, revelada no The Voice Kids, se apresenta dia 26, e o segundo momento de Tributo à Califórnia da Canção Nativa será dia 27, com um dos nomes mais premiados em festivais nativistas: João de Almeida Neto.



A segunda edição do concurso Dança Rio Grande, com apresentações de invernadas artísticas de CTG´s de todo o estado, promete movimentar a Rua Coberta nos dias 13 e 14.

21/09/2024 – Gaucho – Festival de Historia, Cultura e Tradicao_Abertura Oficial. Foto: Eduardo Idalino/ SerraPress

Outro ponto central da programação é o Largo da Borges, espaço ao lado do Palácio dos Festivais, que recebe apresenta durante todo evento uma exposição com artigos de indumentária, prataria, arte e história gaúcha, e nos sábados, dias 6 e 13, às 16h30 recebe o Grupo de Dança Fagundes.



O Piquete do Festival Gaúchos, assim como na primeira edição, será novamente montado no entorno do Lago Joaquina Rita Bier. Nele acontecem atividades de gastronomia e cultura, como Piazada, Cordeiraço e o Papo de Churras. O espaço também recebe como atrações: dia 6, o grupo Sons do Vento, dia 13 a dupla Jonas & Daniel, o Grupo Tarca se apresenta dia 20, e Jonatas Cardoso no dia 27, todos os shows às 13h.



Além de Gramado, outras sete cidades da Serra Gaúcha – Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves – participam da programação do festival através de restaurantes que integram o Cozinha Gaúcha, e oferecem no cardápio um prato que tenha carne de cordeiro entre os insumos.

29/09/2024 – Gaucho – Festival de Historia, Cultura e Tradicao_competicao DANCA RIO GRANDE. Foto: Cleiton Thiele/ SerraPress

Agenda de shows e apresentações artísticas:





05/09 (sexta-feira)

19h30: Os Fagundes – Rua Coberta









06/09 (sábado)

13h: Sons do Vento – Piquete

19h30: Tributo à Califórnia da Canção Nativa com Quinteto da Canção Nativa – Rua Coberta

16h30: Grupo de dança Fagundes – Largo da Borges



12/09 (sexta-feira)

19h30: Show de abertura Espetáculo Gaúchos – Rua Coberta







13/09 (sábado)

9h às 22h: Apresentações do Dança Rio Grande – Rua Coberta

13h: Jonas & Daniel – Piquete

16h30: Grupo de dança Fagundes – Largo da Borges





14/09 (domingo)

9h às 22h: Apresentações do Dança Rio Grande – Rua Coberta







19/09 (sexta-feira)

19h30: Renato Borghetti – Rua Coberta



20/09 (sábado)

13h: Grupo Tarca – Piquete

19h30: Juliano Bolfe – Rua Coberta





26/09 (sexta-feira)

19h30: Luiza Barbosa – Rua Coberta







27/09 (sábado)

13h: Jonatas Cardoso – Piquete

19h30: Tributo à Califórnia da Canção Nativa com João de Almeida Neto – Rua Coberta





“Festival Gaúchos”De 5 a 28 de setembro de 2025 – Gramado/RSInformações: www.festivalgauchos.com.br

Instagram: @festivalgauchos



O Festival Gaúchos é apresentado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Patrocínio: Sicredi, Icatu Coopera, Banrisul, KTO, Rio Grande Seguros e Previdência. Apoio: Laghetto Largo da Borges, Materia Capitão Rodrigo e Sociedade Recreio Gramadense. Apoio institucional: Prefeitura Municipal de Gramado, Secretaria de Cultura de Gramado e Câmara Municipal de Gramado Realização: Instituto RSNASCE, Grupo Austral, Capacitá Eventos, Darte Entretenimento e Somos RS.