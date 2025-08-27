Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência em Gramado

A Polícia Civil de Gramado efetuou, na tarde desta terça-feira, a prisão preventiva de um homem de 43 anos, investigado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O suspeito, que já possui diversos antecedentes policiais, foi preso após representação da Polícia Civil, em razão da reiteração da conduta violenta do investigado, que já havia sido alvo de oito boletins de ocorrência registrados pela vítima.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha destacou a agilidade do cartório de vulneráveis da Delegacia de Polícia, aliada à pronta resposta do Poder Judiciário, demonstra o comprometimento das instituições na proteção das vítimas de violência doméstica. O descumprimento de medidas protetivas é uma grave ameaça à integridade da vítima e exige resposta firme e imediata.

O preso será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.