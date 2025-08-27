Sabores de Canela oferece workshop gratuito de massas e molhos italianos na UCS Canela

Os amantes da boa gastronomia já podem garantir seu lugar em uma das experiências mais saborosas da programação do Sabores de Canela 2025. Estão abertas as inscrições para o Workshop de Massas e Molhos, uma oficina gratuita e prática que acontecerá no dia 6 de setembro, um sábado, das 9h30 às 12h, na cozinha-escola da UCS Canela (Campus Universitário da Região das Hortênsias).
A aula é um convite para colocar, literalmente, a mão na massa. Os participantes aprenderão o passo a passo da produção de uma autêntica massa fresca artesanal, descobrindo técnicas e segredos para alcançar o ponto perfeito. A imersão nos sabores da Itália continuará com o preparo de dois molhos clássicos, repletos de história e personalidade:
- Molho Amatriciana: Um ícone da cozinha romana, conhecido por seu sabor intenso e marcante.
- Molho Puttanesca: Aromático e vibrante, uma verdadeira explosão de sabores mediterrâneos.
Conduzido em um ambiente descontraído e acolhedor, o encontro foi pensado para compartilhar conhecimentos, curiosidades e, ao final, celebrar a paixão pela culinária com um almoço de confraternização, onde todos poderão degustar os pratos preparados durante a aula.
A iniciativa é uma realização da UCS Canela e integra a programação oficial do Festival Sabores de Canela, que ocorre de 4 a 21 de setembro. O festival, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), promove uma imersão na cultura e na gastronomia da Serra Gaúcha, envolvendo 11 restaurantes com pratos exclusivos, além de hotéis, pousadas e parques temáticos com descontos especiais durante o período.
As vagas para o workshop são gratuitas, porém limitadas. Interessados devem garantir sua participação o quanto antes para não ficar de fora desta jornada gastronômica.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo link: https://x.gd/uALb0.
Serviço:
O QUÊ: Workshop Gratuito de Massas e Molhos – Sabores de Canela 2025
- Programação: Aula prática para preparo de massa fresca artesanal, molho Amatriciana e molho Puttanesca.
QUANDO: 06 de setembro de 2025 (sábado), das 9h30 às 12h.
ONDE: UCS Canela – Campus Universitário da Região das Hortênsias.
PÚBLICO: Aberto à comunidade e turistas, amantes da gastronomia.
INVESTIMENTO: Gratuito (vagas limitadas).
INSCRIÇÕES: https://x.gd/uALb0
ENCERRAMENTO: Almoço de confraternização com a degustação dos pratos preparados.
SOBRE O FESTIVAL SABORES DE CANELA 2025
O QUÊ: Festival de Gastronomia e Cultura de Canela.
QUANDO: De 04 a 21 de setembro de 2025.
ONDE: Restaurantes, hotéis, pousadas e parques de Canela, Serra Gaúcha/RS.
REALIZAÇÃO: Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC).
MAIS INFORMAÇÕES: www.acicanela.com.br/sabores-de-canela