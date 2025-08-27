Canela,

27 de agosto de 2025

Semifinal da Super Copa Casa Blanca acontece nesta sexta-feira

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

As disputas da semifinal da Super Copa Casa Blanca, que reúne a elite do futsal da Encosta e da Serra Gaúcha, acontecerão nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 20 horas, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Os confrontos serão entre: Âncora(Canela) x Bola 8/R7(Canela) e Unidos Futsal(Gramado) x Chinelinho(Três Coroas). Os vencedores disputarão a final que está prevista para o dia 5 de setembro.

A Super Copa Casa Blanca é organizada pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela (DMEL). Mais informações em www.copafacil.com/2025casablanca.

As partidas serão transmitidas ao vivo pelo Portal da Folha, no Youtube!

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

